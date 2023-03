Sogenannte Lücken-Ampeln mit Gelb- und Rotlicht auf der bevorrechtigten L 380 a sollen in der unfallträchtigen Schlössleskurve die Verkehrslage sicherer machen. Sie schalten auf Rot, wenn Fahrzeuge aus Richtung Neuhausen (Mitte), die die Vorfahrt achten müssen, eine knappe Minute auf Einfahrt in die Kurve gewartet haben. Die Einmündung liegt auf einer leicht kuppenartigen Anhöhe, die Kurve ist schräg überhöht. Autofahrer aus Richtung Neuhausen haben bisher keine Ampel. Das könnte sich ändern. FOTOS: PFISTERER Foto: Markus Pfisterer Sogenannte Lücken-Ampeln mit Gelb- und Rotlicht auf der bevorrechtigten L 380 a sollen in der unfallträchtigen Schlössleskurve die Verkehrslage sicherer machen. Sie schalten auf Rot, wenn Fahrzeuge aus Richtung Neuhausen (Mitte), die die Vorfahrt achten müssen, eine knappe Minute auf Einfahrt in die Kurve gewartet haben. Die Einmündung liegt auf einer leicht kuppenartigen Anhöhe, die Kurve ist schräg überhöht. Autofahrer aus Richtung Neuhausen haben bisher keine Ampel. Das könnte sich ändern. FOTOS: PFISTERER Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.