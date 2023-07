Im Bahnhof Metzingen entstehen gerade Gleis 4 und die Kanten seines Bahnsteigs (Mitte). Beides wird voraussichtlich ab Mitte Dezember 2025 den Halbstundentakt auf der Ermstalbahn ermöglichen – allerdings erst, wenn auch ein neues Stellwerk gebaut ist. FOTO: KLEIN Im Bahnhof Metzingen entstehen gerade Gleis 4 und die Kanten seines Bahnsteigs (Mitte). Beides wird voraussichtlich ab Mitte Dezember 2025 den Halbstundentakt auf der Ermstalbahn ermöglichen – allerdings erst, wenn auch ein neues Stellwerk gebaut ist. FOTO: KLEIN

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.