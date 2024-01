Noch fährt kaum ein Radler auf der neuen Fahrradstraße und dem anschließenden Geh- und Radweg zwischen dem Bahnhof und der Metzinger Nordstadt - vielleicht auch wetterbedingt. Jochen Kalweit, der in der Stadt nur mit dem Rad unterwegs ist, findet die Verbindung zu unauffällig. Die Stadtverwaltung kündigt Verbesserungen an

Jochen Kalweit aus Metzingen fährt in der Stadt ausschließlich Fahrrad und beklagt, dass hinter dem neuen Rad- und Gehweg zwischen Bahnhof und Rechbergstraße eine Beschilderung zu inner- und außerörtlichen Zielen fehlt. Foto: Markus Pfisterer Jochen Kalweit aus Metzingen fährt in der Stadt ausschließlich Fahrrad und beklagt, dass hinter dem neuen Rad- und Gehweg zwischen Bahnhof und Rechbergstraße eine Beschilderung zu inner- und außerörtlichen Zielen fehlt. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.