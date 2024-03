Eine 33-jährige Metzingerin soll im Oktober 2023 in Bad Urach im Streit ihren Freund mit einem Messer angegriffen haben. Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen in der Brust.

Das Tübinger Landgericht verhandelt seit Mittwoch eine lebensgefährliche Messerattacke in Bad Urach. Foto: Tom Weller/dpa Das Tübinger Landgericht verhandelt seit Mittwoch eine lebensgefährliche Messerattacke in Bad Urach. Foto: Tom Weller/dpa

