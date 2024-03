Der SWR hat einen Film für die Landesschau gedreht und vergangene Woche gesendet. Am Montagabend zeigt das ZDF in der Sendung Wiso einen Beitrag.

Laura Pippig und Roman Raffler leben zusammen mit ihren beiden Kindern Eleanor (rechts) und Madita in diesem Haus in Wittlingen. Weil es so viele Mängel hat, müssten sie 440.000 Euro in die Sanierung stecken. Sie kämpfen dafür, dass ihr Kaufvertrag rückabgewickelt wird. Foto: Steffen Schanz Laura Pippig und Roman Raffler leben zusammen mit ihren beiden Kindern Eleanor (rechts) und Madita in diesem Haus in Wittlingen. Weil es so viele Mängel hat, müssten sie 440.000 Euro in die Sanierung stecken. Sie kämpfen dafür, dass ihr Kaufvertrag rückabgewickelt wird. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.