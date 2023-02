Mühlen-Café mit Wohlfühlcharakter in Grabenstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Gudrun Wiest Mitte betreibt seit einigen Jahren in der alten Mühle in Grabenstetten einen Laden. Dort verkauft sie Erzeugnisse aus der Region wie Mehl, Nudeln und Linsen. Auch regionale Gebrauchsgegenstände aus dem Kunstgewerbe sowie Waren rund ums Backen gehören zur Produktpalette. Ein Verkaufsschlager sind ihre selbst gemachten Kuchen und Torten nach Hausfrauenart. Viele kommen extra deshalb in die Grabenstetter Mühle.

So entstand die Idee, ein Café einzurichten. Dank Fördergeldern von LEADER konnte Gudrun Wiest Geräte und Einbauten für eine Backstube und das Café anschaffen. Für die erfolgreiche Umsetzung hat ihr Regionalmanagerin Elisabeth Markwardt die LEADER-Plakette überreicht.

»Mein Mühlenladen und das neue Café ergänzen das bereits vorhandene Angebot im Ort«, sagt Gudrun Wiest. »Mein Laden ist eine Anlaufstelle für Einheimische als auch für Touristen geworden. Mit dem Café ist nun ein Treffpunkt für jede Altersgruppe, für Kunden von nah und fern entstanden. Es ist eine Begegnungsstätte, in der sich alle wohlfühlen können, auch dank des historischen Charakters und Charmes der alten Mühle.«

Nahversorgung verbessert

Die offizielle Eröffnung des Cafés war bereits im November 2022. Seit dem steht es von Donnerstag bis Sonntag für Kunden offen, die das neue Angebot sehr gut annehmen. Für die Einrichtung des Cafés wurde die vorhandene Substanz des Gebäudes genutzt, zusätzlich ist ein kleiner Anbau in Form eines Wintergartens mit bodennahen Fenstern entstanden. Ein barrierefreier Zugang zum Café wäre aufgrund des alten Gebäudes sehr kompliziert geworden. Kunden müssen ein paar wenige Stufen erklimmen, doch im Café gibt es ein behindertengerechtes WC.

Bürgermeister Roland Deh ist begeistert vom Mühlen-Café. »Durch die Umsetzung des Projekts ist Grabenstetten noch attraktiver für Einheimische sowie Gäste von außerhalb geworden. Die Kuchen und Torten sind ein absoluter Verkaufsschlager. Zudem haben wir mit dem Café eine neue Begegnungsmöglichkeit im Ort gewonnen, und auch die örtliche Nahversorgung ist besser aufgestellt.«

Zwei neue Arbeitsplätze

Gudrun Wiest hat mit dem Projekt ihre Existenz als Selbstständige gefestigt, weiterentwickelt und ausgebaut. Außerdem hat sie bereits zwei neue Arbeitsplätze geschaffen – eine Hilfskraft für den Servicebereich und eine für den Backbetrieb. Sie plant die ersten Weiterentwicklungen. Dazu gehören selbst gemachtes rustikales Brot und Brötchen, für die sie regionale Produkte aus dem Mühlenladen verwendet. Im Frühjahr soll es vor der Mühle auch Stellplätze für Fahrräder geben. (eg)