Letzte Bauphase für Einfädelungsstreifen an der B312 bei Riederich beginnt

RIEDERICH. Seit Ende September 2022 lässt das Regierungspräsidium Tübingen an der B312, im Bereich der Anschlussstelle zur L374 bei Riederich, in Fahrtrichtung Reutlingen und in Fahrtrichtung Stuttgart jeweils einen Einfädelungsstreifen anbauen. Witterungsbedingt wurden die Arbeiten über den Jahreswechsel unterbrochen.

Ab Dienstag, 21. Februar, beginnen die Arbeiten der dritten und letzten Bauphase für die Herstellung des Einfädelungsstreifens in Fahrtrichtung Reutlingen. Ziel ist es, die Bauarbeiten für diesen Bauabschnitt bis Ende April abzuschließen.

Bauphase drei

Für die Dauer der Bauarbeiten wird der Verkehr auf der B312 im Baustellenbereich eingeengt und die zulässige Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer reduziert.

Die Einfahrt auf die B312 in Fahrtrichtung Reutlingen ist während der dritten Bauphase nicht möglich. Der Verkehr auf der L374 in Fahrtrichtung Reutlingen wird über Riederich/K 6762 Richtung Metzingen geführt und über die Nordtangente in Metzingen auf die B312 geleitet.

Zur Sicherung der Arbeitsstelle wird, unter einer halbseitigen Sperrung der Bundesstraße, in der Nacht von Montag, 20. Februar, auf Dienstag, 21. Februar, eine transportable Schutzwand aufgebaut und eine Gelbmarkierung aufgebracht. In dieser Zeit wird der Verkehr der B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart über Metzingen/Nordtangente und Riederich umgeleitet.

Kosten: 1,7 Millionen Euro

Die Baukosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich insgesamt auf rund 1,7 Millionen Euro. Für die Herstellung der Ein- und Ausfädelungsstreifen übernimmt der Bund anteilig 855 000 Euro und das Land 845 000 Euro.

Informationen zu Sperrungen und Umleitungen können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg abgerufen werden. (eg)

www.verkehrsinfo-bw.de/baustellen