Metzinger Weihnachtsmarkt lockte von Freitag bis Sonntag mit großer Zahl an Ständen tausende Besucher in die Stuttgarter und Reutlinger Straße sowie auf den Kelternplatz.

Auch auf dem Metzinger Weihnachtsmarkt ein Highlight, wenn die Besucherscharen dem Weißbärtigen mit rotem Kittel begegnen. Foto: Norbert Leister Auch auf dem Metzinger Weihnachtsmarkt ein Highlight, wenn die Besucherscharen dem Weißbärtigen mit rotem Kittel begegnen. Foto: Norbert Leister

