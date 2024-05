Aktuell Infrastruktur

Kinderhaus Regenbogen leuchtet wieder in Wannweil

Das Kinderhaus Regenbogen ist erweitert worden und bietet jetzt Platz für rund 70 Kinder in vier Gruppen. Am Mittwoch war die Einweihung, los geht der Betrieb am 3. Juni. Was den Wannweiler Regenbogen so besonders macht.