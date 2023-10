Das Wetter - an diesem trüben, kalten Tag brach plötzlich die Sonne durch - nahm die Ortsvorsteherin von Bad Urach-Sirchingen, Dorothea Koch, als ein gutes Omen für den neuen Laden. »Vor drei Jahren haben wir uns das erste Mal für den Tante-M-Laden interessiert«, sagt die Ortsvorsteherin. Jetzt ist er da. Geöffnet 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche von 5 bis 23 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Das rote Band ist nicht durchschnitten, aber weg – der Eintritt zum Sirchinger Tante M frei. Darüber freut sich Ortsvorsteherin Dorothea Koch, Tante-M-Erfinder und -Geschäftsführer Christian Maresch und der Uracher Bürgermeister Elmar Rebmann. Foto: Andreas Fink Das rote Band ist nicht durchschnitten, aber weg – der Eintritt zum Sirchinger Tante M frei. Darüber freut sich Ortsvorsteherin Dorothea Koch, Tante-M-Erfinder und -Geschäftsführer Christian Maresch und der Uracher Bürgermeister Elmar Rebmann. Foto: Andreas Fink

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.