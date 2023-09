Weil der Reutlinger Tagesmütterverein die neue TigeR-Gruppe in Walddorfhäslach wegen Mangels an Fachpersonal nicht übernehmen konnte, sprang die Gemeinde ein und hatte Glück. Zwei Erzieherinnen bewarben sich und halfen mit, die neue Kinderkrippe in einem ehemaligen Kirchengebäude einzurichten.

Die drei Erzieherinnen der Kinderkrippe: Raphaela Siller, Sandy Lopes Dias und Esther Koch (von links). Foto: Veit Müller Die drei Erzieherinnen der Kinderkrippe: Raphaela Siller, Sandy Lopes Dias und Esther Koch (von links). Foto: Veit Müller

