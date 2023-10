Ihnen macht in Sachen Obst niemand so schnell was vor: Martin Nagel (links), der Leiter des Obstbaubetriebs der Stadt Metzingen, und Thilo Tschersich, der Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau im Landratsamt Reutlingen, bestimmen einen Apfel. In diesem Fall war's ganz einfach: ein Rheinischer Bohnapfel. FOTO: FINK Ihnen macht in Sachen Obst niemand so schnell was vor: Martin Nagel (links), der Leiter des Obstbaubetriebs der Stadt Metzingen, und Thilo Tschersich, der Kreisfachberater für Obst- und Gartenbau im Landratsamt Reutlingen, bestimmen einen Apfel. In diesem Fall war's ganz einfach: ein Rheinischer Bohnapfel. FOTO: FINK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.