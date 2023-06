Einweihung des neu konzipierten Obstbaumuseums in Glems. Im Bild (von links) Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Achim Nagel, der Leiter der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets, Regierungspräsident Klaus Tappeser, Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh, das Metzinger FDP-Landtagsmitglied Rudi Fischer und Willy Müller, der Vorsitzende des Fördervereins. FOTO: OECHSNER Einweihung des neu konzipierten Obstbaumuseums in Glems. Im Bild (von links) Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Achim Nagel, der Leiter der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets, Regierungspräsident Klaus Tappeser, Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh, das Metzinger FDP-Landtagsmitglied Rudi Fischer und Willy Müller, der Vorsitzende des Fördervereins. FOTO: OECHSNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.