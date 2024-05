So sieht der neue Bad Uracher Musikpavillion nach dem Entwurf des Schelklinger Büros Selbmann Architektur aus. Gekrönt ist die Holz-Konstruktion von einem elliptischen Ring. Es gibt Platz für 300 Besucher. An den Seiten ist Platz für Lagerräume und Sanitärräume. Foto: Selbmann Architektur So sieht der neue Bad Uracher Musikpavillion nach dem Entwurf des Schelklinger Büros Selbmann Architektur aus. Gekrönt ist die Holz-Konstruktion von einem elliptischen Ring. Es gibt Platz für 300 Besucher. An den Seiten ist Platz für Lagerräume und Sanitärräume. Foto: Selbmann Architektur

