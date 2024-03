Hohenneuffen begrüßt das Frühjahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUFFEN. Wenn die Tage wieder länger werden, bunte Krokusse erblühen und überall Vogelgezwitscher zu hören ist, dann ist auch der Saisonbeginn auf der Burg Hohenneuffen nicht mehr weit. Kiosk und Restaurant haben bereits regulär geöffnet und ab dem 31. März bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg wieder regelmäßig Burgführungen auf der größten Festungsruine der Schwäbischen Alb an. Ob Überblicksführungen, spezielle Themenführungen oder Angebote für Kinder – hier ist für jeden etwas Passendes dabei.

Geschichte der Burg erleben

Die Festungsruine Hohenneuffen kann auf eine über 900-jährige Geschichte zurückblicken, in der sie mächtigen Adelsgeschlechtern als Wohnsitz und Verteidigungsanlage diente. Wer mehr über die Nutzung der Burg erfahren und einige ihrer früheren Bewohner kennenlernen möchte, kann sich von April bis Oktober einer der regelmäßig angebotenen Burgführungen anschließen. Der einstündige Rundgang führt zu den interessantesten Bereichen sowohl der mittelalterlichen Ritterburg als auch der frühneuzeitlichen Festungsanlage und spart auch die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts nicht aus. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, die die Betreuung des Hohenneuffens vor sieben Jahren übernommen haben, bieten die Burgführungen von Mittwoch bis Freitag um 15 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen um 13 und 15 Uhr an. Geschichte und Geschichten werden hierbei anschaulich und ohne viele Jahreszahlen vermittelt, sodass Jung und Alt die Ruine im Anschluss mit anderen Augen sehen werden.

Die einstündigen Burgenrundgänge werden durch ein breit gefächertes Angebot an Sonderführungen ergänzt. Neben den beliebten Führungen »Vergnügte Zeitreise mit Luitgard und Helga«, »Hinter Schloss und Riegel – Der Hohenneuffen als Gefängnis« und »Zu Besuch bei Aurora« wird in diesem Jahr eine neue Kostümführung angeboten. Zeugwart Leonhard Hartmann nimmt seine Besucher bei der Führung »Kanonendonner und Magenknurren« mit auf eine Reise in die ereignisreiche Zeit des 30-jährigen Kriegs – natürlich auf Schwäbisch und zeittypisch gekleidet. Für die jungen Besucher bieten sich dagegen die beliebten Kinder- und Familienführungen an, die erstmals durch ein Angebot für Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren ergänzt werden.

Die einzelnen Termine der Sonderführungen werden über die Presse bekanntgegeben oder können über den Besucherservice des Residenzschlosses Urach sowie die Homepage der Festungsruine Hohenneuffen abgefragt werden.

Schlemmen und staunen

Doch was wäre der Besuch der Festungsruine Hohenneuffen ohne eine kleine Stärkung? Für das leibliche Wohl sorgen der Kiosk und die Burggaststätte, beide unter kundiger Leitung von Pascal Vetter, der mit seinem Team vorzugsweise regionale Lebensmittel zu allerlei Köstlichkeiten verarbeitet. Wer sich nach dem anstrengenden Aufstieg ein kühles Getränk, Eis oder Kuchen gönnen möchte, der kann dies auf der Sonnenterrasse oder im gemütlichen Biergarten tun. Einen edleren Rahmen bietet dagegen die Burggaststätte. Falkner Wolfgang Weller hat die Saison für seine Flugschauen bereits am zweiten März-Wochenende eingeleitet.

Und auch die »Sternlesgucker aus dem Schwabenland« bieten für ihre wachsende Fangemeinde nach wie vor Sternbeobachtungen auf der Festungsruine an – seit letztem Jahr sogar mit eigenen Veranstaltungen für Kinder. (eg)

www.festungsruine-hohenneuffen.de