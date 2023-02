Katharina Maichle aus Bad Urach sitzt seit über einem Jahr in Venezuela in Haft. Dank politischer Bemühungen der Deutschen Botschaft haben sich die Bedingungen im Knast für die 29-Jährige verbessert. Kommt sie im Frühjahr raus? Darum besteht jetzt Hoffnung.

Nach dem Einsatz von Bundestagsabgeordneten und der Deutschen Botschaft wurde Katharina Maichle in ein anderes Gefängnis verlegt. Seither geht es ihr etwas besser. FOTO: PRIVAT Nach dem Einsatz von Bundestagsabgeordneten und der Deutschen Botschaft wurde Katharina Maichle in ein anderes Gefängnis verlegt. Seither geht es ihr etwas besser. FOTO: PRIVAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.