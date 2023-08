»Für immer ist ´ne lange Zeit«, »Geh mit uns« und »Ich bin nicht ok« unter Einsatz von Pyrotechnik und Funken – das war´s, was die Fans hören und erleben wollten. Rund 2.500 Gäste, 1.000 mehr als letztes Jahr, aus ganz Deutschland und den Nachbarländern waren am Samstag dabei, als die Deutschrock-Band Willkuer aus Hülben ihr »Heimspiel« gab. Das Wetter war perfekt, der Flugplatz verwandelte sich in ein einziges großes Festivalgelände.

Willkuer hatten in Hülben ein Heimspiel und begeisterten ihre Fans Foto: Gabriele Böhm Willkuer hatten in Hülben ein Heimspiel und begeisterten ihre Fans Foto: Gabriele Böhm

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.