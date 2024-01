Beim Neujahrsempfang der Stadt Metzingen hat Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh nicht nur über die Sieben-Keltern-Stadt (»Eine Stadt mit Strahlkraft«) gesprochen, sondern dabei auch kritische Worte zur AfD gesagt. »Jeder und jede, der und die darüber nachdenkt, die eigene Stimme der AfD zu geben, sollte wissen, welches Deutschland er und sie damit hierbei wählt«, hatte die Verwaltungs-Chefin mit Nachdruck erklärt und dafür lang anhaltenden, zustimmenden Applaus erhalten. Darauf hat am Montag der Reutlinger AfD-Politiker Hansjörg Schrade reagiert. Sein Hauptvorwurf: »Frau Oberbürgermeisterin hat hier ohne Not ihre Neutralitätspflicht verletzt.«

Klare Worte zur politischen Stimmung im Allgemeinen und zur AfD im Speziellen: Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh beim Neujahrsempfang. Foto: Dieter Reisner

