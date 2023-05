Die »Albgemacht«-Genusswanderung stößt in Neuhausen am Fuße des Hofbühls auf großes Interesse

Timo Nau (Weid’Blick, St. Johann) steht für »g’scheide Kartoffeln von der Alb mit dem Geruch von Erde«. Ihm schauen über die Schulter (von links) Staatssekretär Dr. Andre Baumann (Grüne), MdL Rudi Fischer (FDP), der Geschäftsführer der Weingärtnergenossenschaft Jörg Waldner, MdL Cindy Homberg (Grüne), Metzingens CDU-Stadtrat Albert Welz, MdL Manuel Hailfinger (CDU), der Leiter der Biospährengebiets-Geschäftsstelle Achim Nagel und Metzingens Erster Bürgermeister Patrick Hubertz. FOTO: RUOF Timo Nau (Weid’Blick, St. Johann) steht für »g’scheide Kartoffeln von der Alb mit dem Geruch von Erde«. Ihm schauen über die Schulter (von links) Staatssekretär Dr. Andre Baumann (Grüne), MdL Rudi Fischer (FDP), der Geschäftsführer der Weingärtnergenossenschaft Jörg Waldner, MdL Cindy Homberg (Grüne), Metzingens CDU-Stadtrat Albert Welz, MdL Manuel Hailfinger (CDU), der Leiter der Biospährengebiets-Geschäftsstelle Achim Nagel und Metzingens Erster Bürgermeister Patrick Hubertz. FOTO: RUOF

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.