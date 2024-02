Großbrand zerstört Zimmerei in Riederich

Die Industriehalle der Zimmerei Schnitzer in Riederich steht in Vollbrand.

RIEDERICH. Großeinsatz für die Rettungskräfte am Samstagabend in Riederich: Gegen 19 Uhr ist in der Zimmerei Schnitzer, in der Industriestraße, parallel zur Bundesstraße 313, ein Feuer ausgebrochen. »Es gab eine relativ lange Vorbrandphase«, berichtet Metzingens Feuerwehr-Kommandant Hartmut Holder dem GEA noch am Brandabend. Auch seine Feuerwehr ist zum Einsatz ausgerückt. »Als wir eingetroffen sind, war die Rauchentwicklung groß. Dann gab es einen Flashover, und die Halle stand in Vollbrand.« Insgesamt rund 130 Feuerwehrleute aus Riederich, Metzingen und Reutlingen sind an diesem Samstagabend vor Ort. Dazu rund 30 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.

Es handelt sich um eine Industriehalle aus Holz - von der nach dem verheerenden Feuer nicht mehr viel übrig ist. »Die Halle ist zu 80 Prozent abgebrannt«, berichtet Holder. Die Brandursache sei noch »völlig unklar«, so die Auskunft des Polizeiführers vom Dienst. Die Bundesstraße war teilweise gesperrt, was zu Rückstaus führte. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Die Feuerwehrleute schafften es, ein benachbartes Industriegebäude zu retten. »Das Feuer ging schon ins Gebäude rein«, sagt Holder. Doch man habe den Schaden begrenzen können. »Das Gebäude steht noch.« Welch' immense Hitze geherrscht haben muss, wird auch an einem weiteren Beispiel deutlich: Die Zimmerei grenzt an den Riederichbach. Auf der anderen Seite des Baches stehen Mehrfamilienhäuser. »Die Hitzeentwicklung war so massiv, dass dort teilweise Fenster geborsten und Rollläden geschmolzen sind«, so Holder. Auf dem Gelände der Zimmerei stand zudem ein Wohnwagen, in diesem waren Gasflaschen gelagert. Diese sind explodiert.

Riederichs Bürgermeister Tobias Pokrop ist am Brandabend vor Ort, ebenso Landrat Dr. Ulrich Fiedler, Kreisbrandmeister Wolfram Auch und dessen zweiter Stellvertreter Christoph Belz, der Kommandant der Münsinger Feuerwehr. (GEA)