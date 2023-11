Gäbe es den Hirsch im Allgemeinen und Walter Dieterle im Speziellen nicht – man müsste sie erfinden. In gut dreißig Jahren hat der Mann, der immer schon lange Haare hatte, aus der Glemser Traditionswirtschaft eine Kulturkneipe gemacht, die schon lange Kult ist. Eine Kult-Kulturkneipe also. Hier gibt’s nicht nur mehrfach in der Woche Live-Musik, hier treffen sich auch Stammtische, Skat-Runden und Dart-Freunde, hier werden Feste von der Konfirmation bis zum Leichenschmaus gefeiert. Werben muss Walter Dieterle für den Hirsch schon lange nicht mehr. Der Laden läuft.

Mittwochs gibt's schon nachmittags Essen. Ein Relikt aus der Zeit, als Dylan, der Sohn von Walter und Iris, klein war und sie anderen Müttern ein Mittagsangebot machten. Dylan ist mittlerweile ein Teenager, das Angebot ist geblieben und mit ihm seine Fans. fotos: fink

