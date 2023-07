Wie von einem Dämon besessen: Das Gemälde »Nachtmahr« von Johann-Heinrich Fuessli ist auch im Dokumentarfilm »Sleep Paralysis« des Ex-Reutlingers Vincent Graf zu sehen. Es drückt die Enge in der Brust aus, die viele Schlafgelähmte empfinden. FOTO: WIKIPEDIA Wie von einem Dämon besessen: Das Gemälde »Nachtmahr« von Johann-Heinrich Fuessli ist auch im Dokumentarfilm »Sleep Paralysis« des Ex-Reutlingers Vincent Graf zu sehen. Es drückt die Enge in der Brust aus, die viele Schlafgelähmte empfinden. FOTO: WIKIPEDIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.