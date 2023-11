Someiyeh Nessari (links) und Teimour Amjadi (Dritter von links) aus Iran leben bei Susanne Stetter im Haus in Pliezhausen. Ihr Freund Fatah Gholizadeh (rechts) lebt in der Nachbarschaft. Amjadi pflanzt im Garten traditionelles Gemüse aus Iran an. Foto: Malte Klein Someiyeh Nessari (links) und Teimour Amjadi (Dritter von links) aus Iran leben bei Susanne Stetter im Haus in Pliezhausen. Ihr Freund Fatah Gholizadeh (rechts) lebt in der Nachbarschaft. Amjadi pflanzt im Garten traditionelles Gemüse aus Iran an. Foto: Malte Klein

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.