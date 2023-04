Pub mit langer Theke im Bürgerhaus, Leiterverkauf in Schottenkluft draußen – das Frühlingserwachen kam very british daher. Inklusive kühlen Wetters, das die Besucher nicht schreckte.

Kuschelig warm und gleich ein Renner: Der Pop-up-Pub im Bürgerhaus bleibt noch drei weitere Tage offen, heute, am Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Foto: Kirsten Oechsner Kuschelig warm und gleich ein Renner: Der Pop-up-Pub im Bürgerhaus bleibt noch drei weitere Tage offen, heute, am Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Foto: Kirsten Oechsner

