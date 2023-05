Seit Januar kann man in Neuhausen keine Überweisungen mehr einwerfen. Neuer Geldautomat in Innenstadt.

Nach der Umstellung der Neuhäuser Sparkassenfiliale auf SB-Betrieb Anfang des Jahres weist ein Schild auf die zwei und zehn Kilometer entfernten personenbedienten Filialen in Metzingen und Bad Urach hin. Eine dritte liegt in Dettingen. Foto: Markus Pfisterer Nach der Umstellung der Neuhäuser Sparkassenfiliale auf SB-Betrieb Anfang des Jahres weist ein Schild auf die zwei und zehn Kilometer entfernten personenbedienten Filialen in Metzingen und Bad Urach hin. Eine dritte liegt in Dettingen. Foto: Markus Pfisterer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.