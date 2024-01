Aktuell Finanzen

Feilschen um Details im Wannweiler Haushalt

Den Haushalt für dieses Jahr hat die Wannweiler Verwaltung schon Mitte Dezember 2023 eingebracht. Jetzt geht's in die Details. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats diskutierten die Fraktionen ihre Anträge. Lag's dran, dass am 9. Juni ein neuer Gemeinderat gewählt wird und einige ganz offensichtlich schon an den Wahlkampf denken oder am Wetter: Manche Bürgervertreter zeigten sich ausgesprochen streitlustig und zickig.