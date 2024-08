Aktuell Bildung

Eva Eckstein hört in der Metzinger Stadtbücherei auf

Gut 32 Jahre lang hat sich Eva Eckstein um den Nachwuchs in der Metzinger Stadtbücherei gekümmert. Jetzt geht sie bald in den Ruhestand, am 29. August ist ihr letzter Arbeitstag. Was bleibt und was kommt.