Erneuter Stromausfall in Nürtingen - Reparaturen laufen

NÜRTINGEN: Nach dem großen und flächendeckenden Stromausfall am Mittwoch ist in Nürtingen erneut der Strom ausgefallen. Diesmal allerdings kürzer und nicht so großflächig. Gegen 10.10 Uhr fiel die Stromversorgung in Teilen der Kernstadt von Nürtingen aus und im Ortsteil Reudern. Gegen 10:30 Uhr waren die Haushalte wieder mit Energie versorgt. Nach Auskunft der Stadtwerke Nürtingen könnte dieser erneute Ausfall mit dem Schwelbrand in einem Umspannwerk am Mittwoch zusammenhängen.

Ein Sprecher des örtlichen Energieversorgers meinte: »Die Reparaturarbeiten von Netze BW nach dem Brand sind noch nicht ganz abgeschlossen. Es könnte sein, dass der erneute Stromausfall seine Ursache dort hat.« Mittlerweile ist die Stromversorgung wiederhergestellt. (GEA)