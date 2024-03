Die Männer von Stahlbau Urfer (Remseck) arbeiten sich zügig in die Höhe. Hier montieren sie gerade das dritte von acht Treppenelementen. Wenn alles fertig ist, kann man auf knapp 20 Meter über dem Fundament über die Alb blicken. Foto: Andreas Fink Die Männer von Stahlbau Urfer (Remseck) arbeiten sich zügig in die Höhe. Hier montieren sie gerade das dritte von acht Treppenelementen. Wenn alles fertig ist, kann man auf knapp 20 Meter über dem Fundament über die Alb blicken. Foto: Andreas Fink

