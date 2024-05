Die Klimaschutzagentur Reutlingen hat zwölf Einrichtungen der Gemeinde Wannweil untersucht. Beim Energieverbrauch steht die Gemeinde gut bis sehr gut da. Was sich noch verbessern ließe, und was die Echaz-Gemeinde tun will, sobald sie an Fördermittel kommt.

Gut für die Umwelt, gut für die Gemeindekasse: Wenn Wannweil Energie spart, ist damit gleich mehreren Dingen gedient. Die Gemeinde hat jetzt von der Klimaschutzagentur gute bis sehr Noten für ihr Energiemangement erhalten. Foto: Thorsten Malinowski Gut für die Umwelt, gut für die Gemeindekasse: Wenn Wannweil Energie spart, ist damit gleich mehreren Dingen gedient. Die Gemeinde hat jetzt von der Klimaschutzagentur gute bis sehr Noten für ihr Energiemangement erhalten. Foto: Thorsten Malinowski

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.