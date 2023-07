Ines und Pedro Moreira mit ihren Kindern Emilio (vorne) und Aurelio. Emilio hat einen seltenen Gendefekt und braucht deshalb rund um die Uhr Betreuung. Auch muss er etwa für Fahrten zu Arzt oder Therapien mobil sein. Nachdem er von der Krankenkasse zu wenig Unterstützung erhält, wollen die Organisatoren des Metzinger Spendenlaufs »Laufend Gutes tun« jetzt für den Jungen sammeln (lassen) und suchen Sponsoren. FOTO: PRIVAT Ines und Pedro Moreira mit ihren Kindern Emilio (vorne) und Aurelio. Emilio hat einen seltenen Gendefekt und braucht deshalb rund um die Uhr Betreuung. Auch muss er etwa für Fahrten zu Arzt oder Therapien mobil sein. Nachdem er von der Krankenkasse zu wenig Unterstützung erhält, wollen die Organisatoren des Metzinger Spendenlaufs »Laufend Gutes tun« jetzt für den Jungen sammeln (lassen) und suchen Sponsoren. FOTO: PRIVAT

