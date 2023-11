Die Baumpflanzaktion lockte am Samstag in Walddorfhäslach rund 100 Menschen hinaus ins Freie. 150 junge Weißtannen stehen nun im Wald nahe der Sulzeiche. Insgesamt pflanzten die Walddorfhäslacher bislang rund 700 Bäume.

Für die Kinder: Der fünfjährige Antonio pflanzt mit seiner Mutter Tatjana Migliore einen Baum für den Wald der Zukunft. Foto: Dieter Reisner Für die Kinder: Der fünfjährige Antonio pflanzt mit seiner Mutter Tatjana Migliore einen Baum für den Wald der Zukunft. Foto: Dieter Reisner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.