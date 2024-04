Die Gemeinde plant eine Unterkunft für 25 Flüchtlinge an der Dettenhauser Straße in Walddorfhäslach. Eine AfD-Kandidatin für den Gemeinderat fordert bei der Bürgerinformation das Publikum zum Aufstehen auf, wenn es für Integration ist.

Walddorfhäslach muss in diesem Jahr insgesamt 60 Flüchtlinge aufnehmen. Es gibt kaum noch Wohnhäuser zum dezentralen Anmieten auf dem Immobilienmarkt. Foto: Ingo Jakubke Walddorfhäslach muss in diesem Jahr insgesamt 60 Flüchtlinge aufnehmen. Es gibt kaum noch Wohnhäuser zum dezentralen Anmieten auf dem Immobilienmarkt. Foto: Ingo Jakubke

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.