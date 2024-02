Die Bäume am Rand des Uracher Kurgebiets wurden gefällt, weil an dieser Stelle ein neues Habitat für Zauneidechsen entsteht. Die streng geschützten Reptilien werden von der anderen Straßenseite der B 28 »umgezogen«, weil hier die neue Wasserfallkreuzung gebaut wird. Links im Hintergrund ist der Hohenurach zu sehen, in der Mitte der Runde Berg. FOTO: FINK Die Bäume am Rand des Uracher Kurgebiets wurden gefällt, weil an dieser Stelle ein neues Habitat für Zauneidechsen entsteht. Die streng geschützten Reptilien werden von der anderen Straßenseite der B 28 »umgezogen«, weil hier die neue Wasserfallkreuzung gebaut wird. Links im Hintergrund ist der Hohenurach zu sehen, in der Mitte der Runde Berg. FOTO: FINK

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.