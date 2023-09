Das Auto des Unfallverursachers (schwarzes Fahrzeug) war so deformiert, dass die Feuerwehr eine Stunde benötigte, um alle Insassen aus dem Wrack zu retten. Rund 80 Rettungskräfte waren im Einsatz. Foto: Joachim Lenk Das Auto des Unfallverursachers (schwarzes Fahrzeug) war so deformiert, dass die Feuerwehr eine Stunde benötigte, um alle Insassen aus dem Wrack zu retten. Rund 80 Rettungskräfte waren im Einsatz. Foto: Joachim Lenk

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.