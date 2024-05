In den Sommerferien wird als Erstes der Bushalt in der Stuttgarter Straße umgebaut. Die Busse halten dann nicht mehr in einer Bucht sondern auf der Straße.

