Am 6. April 2004, - heute genau vor 20 Jahren - wurde die Uracher Stadtbücherei eröffnet. Eine Erfolgsgeschichte in allen Bereichen: Aus der »Ruine«, wie der Uracher Kulturreferent Thomas Braun die Schlossmühle vor dem Umbau von 2002 bis 2004 bezeichnet, wurde eine stolze und schöne Bibliothek. Mit immer mehr Nutzern und Medien auf 300 Quadratmetern. Nach einem Corona-Einbruch steht sie jetzt, im zwanzigsten Jahr, besser da als je zuvor.

Silke Schönherr (rechts) leitet die Uracher Stadtbücherei in der Schlossmühle seit dem ersten Tag. An ihrer Seite arbeitet Anne Modrow. Bei der Verwaltung trägt Kulturreferatsleiter Thomas Braun Verantwortung. Foto: Andreas Fink Silke Schönherr (rechts) leitet die Uracher Stadtbücherei in der Schlossmühle seit dem ersten Tag. An ihrer Seite arbeitet Anne Modrow. Bei der Verwaltung trägt Kulturreferatsleiter Thomas Braun Verantwortung. Foto: Andreas Fink

