Alle Jahre wieder. Gibt's zwar in Bad Urach auch einen Weihnachtsmarkt - der von diesem Jahr wird morgen um 16 Uhr eröffnet -, es gibt aber auch im Gemeinderat die Diskussion um die Querung der Ermstalbahn über die B 28. Die taucht immer dann auf, wenn sich das Gremium über das Mobilitätskonzept 2035 unterhält. So wie jetzt wieder am Dienstagabend.

Das Archivbild zeigt den Blick aus einer Karlsruher Straßenbahn, der »gelben Sau«, auf dem Weg nach Freudenstadt. 2007 war der Regionalverband vor Ort, um sich den moderne Zug anzusehen. Ein ähnlicher Zug könnte in Bad Urach die B 28 überqueren. Foto: Thomas Füssel Das Archivbild zeigt den Blick aus einer Karlsruher Straßenbahn, der »gelben Sau«, auf dem Weg nach Freudenstadt. 2007 war der Regionalverband vor Ort, um sich den moderne Zug anzusehen. Ein ähnlicher Zug könnte in Bad Urach die B 28 überqueren. Foto: Thomas Füssel

