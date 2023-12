Dr. Christoph Treutler (Bildmitte) arbeitete als Sozialarbeiter für den Landkreis Reutlingen in der Flüchtlingsbetreuung. Er kümmerte sich, wie hier 2017 bei Familie Alhattab, um Menschen, die in Wannweil und Walddorfhäslach nach ihrer Flucht eine Bleibe gefunden haben. Foto: Heiner Keller Dr. Christoph Treutler (Bildmitte) arbeitete als Sozialarbeiter für den Landkreis Reutlingen in der Flüchtlingsbetreuung. Er kümmerte sich, wie hier 2017 bei Familie Alhattab, um Menschen, die in Wannweil und Walddorfhäslach nach ihrer Flucht eine Bleibe gefunden haben. Foto: Heiner Keller

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.