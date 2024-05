Der Gemeinderat hat wegen höherer Tarifabschlüsse für Erzieher Erhöhungen von 7,5 und 7,3 Prozent in den nächsten Jahren beschlossen. Trotzdem ist die Kinderbetreuung in Pliezhausen günstiger als anderswo.

Für die Kinderbetreuung müssen Eltern in den Jahren 2025 und 2026 mehr Geld als bisher ausgeben. Die Gemeinde erhöht die Beiträge in der Höhe, wie es die kommunalen Spitzenverbände und Landeskirchen empfehlen. Foto: Monika Skolimowska/dpa Für die Kinderbetreuung müssen Eltern in den Jahren 2025 und 2026 mehr Geld als bisher ausgeben. Die Gemeinde erhöht die Beiträge in der Höhe, wie es die kommunalen Spitzenverbände und Landeskirchen empfehlen. Foto: Monika Skolimowska/dpa

