Aktuell Kommunalwahl

Die alten Gemeinderäte wollen es in Wannweil nochmal wissen

Am Sonntag, 9. Juni, wird in Wannweil ein neuer Gemeinderat gewählt. Es könnte gut sein, dass er gar nicht so viel anders aussieht, als der aktuelle: Viele Bürgervertreterinnen und -vertreter treten erneut an. Was sich in der Echaz-Gemeinde trotzdem ändern könnte.