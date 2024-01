Hobby-Akteure in Hochform: Nach über drei Jahrzehnten Erfahrung ist das Ensemble so versiert, dass es dem Stück »Mammasuggl« einen ganz eigenen Stempel aufdrückt. Das Premieren-Publikum ist begeistert von der diesjährigen Inszenierung.

Jung-Schauspieler trifft auf den Grand Seigneur: Alexander Hahn und Herbert Schall bei der jüngsten Inszenierung des »Dettinger Komödle« Foto: Kirsten Oechsner Jung-Schauspieler trifft auf den Grand Seigneur: Alexander Hahn und Herbert Schall bei der jüngsten Inszenierung des »Dettinger Komödle« Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.