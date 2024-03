Eine Sanierung oder eine Erweiterung am jetzigen Standort ist nicht möglich, ein Neubau auf dem Dettinger Bauhof-Areal dauert noch in der Umsetzung. Nun gibt es eine Interimslösung mit einer Garage für Großfahrzeuge neben dem existierenden Feuerwehr-Gebäude.

Lange Zugehörigkeit zur Feuerwehr und großes Engagement bei der Fortbildung: Die Dettinger frweillige Feuerwehr zeichnete verdiente aktive Mitglieder aus Foto: Feuerwehr Dettingen Lange Zugehörigkeit zur Feuerwehr und großes Engagement bei der Fortbildung: Die Dettinger frweillige Feuerwehr zeichnete verdiente aktive Mitglieder aus Foto: Feuerwehr Dettingen

