Mit zwei Millionen Euro ist der Umbau der Kreuzung Gustav-Werner-Straße/Hülbener Straße inklusive Neubaus eines Regenrückhaltebeckens einer der dicksten fianziellen Brocken im Dettinger Haushalt für 2024 Foto: Kirsten Oechsner Mit zwei Millionen Euro ist der Umbau der Kreuzung Gustav-Werner-Straße/Hülbener Straße inklusive Neubaus eines Regenrückhaltebeckens einer der dicksten fianziellen Brocken im Dettinger Haushalt für 2024 Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.