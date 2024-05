Büchereileiterin Sabine Makram zieht Bilanz und präsentiert beeindruckende Zahlen: Es wird in Dettingen viel gelesen, aber auch die Veranstaltungen kommen sehr gut an

Die Lust am, lesen wird auch über Kindertheater gefördert: Im den Wintermonaten lädt die Bücherei regelmäßig zu Aufführungen ein Foto: Kirsten Oechsner Die Lust am, lesen wird auch über Kindertheater gefördert: Im den Wintermonaten lädt die Bücherei regelmäßig zu Aufführungen ein Foto: Kirsten Oechsner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.