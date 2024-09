Aktuell Tradition

Der Uracher Schäferlauf geht nach New York

Deutschstämmige Amerikaner gründeten 1957 die Steuben-Parade, um an ihre Tradition zu erinnern. Da passt eine Super-Traditionsveranstaltung wie der Uracher Schäferlauf wie die Faust aufs Auge - in diesem Fall also perfekt. Eine 78-köpfige Gruppe reist Ende Samstag nach New York. Was die Veranstaltung so besonders macht.