Einen Ausblick über die Schwäbische Alb und in die Frühgeschichte der Region bietet der Heidengrabenturm am Parkplatz Hochholz in Sichtweite des Burrenhofs. Ende Februar wurde mit dem Bau des 20,5 Meter hohen Aussichtsturms begonnen, jetzt ist er von den drei Bürgermeistern der Heidengraben-Gemeinden Roman Weiß (Erkenbrechtsweiler), Roland Deh (Grabenstetten) und Siegmund Ganser (Hülben) offiziell freigegeben worden.

Foto: Andreas Fink

