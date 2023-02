König Céphas Bansah in vollem Ornat, umgeben von den Schülern der Afrika AG des Graf-Eberhard-Gymnasiums, seiner Frau Gabriele, den Lehrerinnen Ilse Beck und Silvie Falk sowie Franz Gsodam, Initiatior des Besuchs. FOTO: OECHSNER König Céphas Bansah in vollem Ornat, umgeben von den Schülern der Afrika AG des Graf-Eberhard-Gymnasiums, seiner Frau Gabriele, den Lehrerinnen Ilse Beck und Silvie Falk sowie Franz Gsodam, Initiatior des Besuchs. FOTO: OECHSNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.