Nach drei mageren Corona-Jahren gehen die Dettinger Kabarett-Tage wieder in die Vollen. Los gehen sie am Samstag, 4. März.

Vom EMU-Herbsttrio gibt’s am 18. März im Bürgerhaus »Kartoffelschnitz ond Henna«. Foto: Privat Vom EMU-Herbsttrio gibt’s am 18. März im Bürgerhaus »Kartoffelschnitz ond Henna«. Foto: Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.