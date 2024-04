Die Uracher Stadtverwaltung hat zu einer Bürgerinformationsveranstaltung zum Mobilitätskonzept 2035 eingeladen. Im Mittelpunkt der dreistündigen Veranstaltung stand die Mobilitätsdrehscheibe am ZOB. Hier würde die Ermstalbahn über die B 28 fahren. Die Idee ist in der Bäderstadt immer noch höchst umstritten.

Engagierte und teilweise emotionale Diskussionen bei der Bürgerinformation zum Mobilitätskonzept der Stadt Bad Urach in der Festhalle. Auf dem Bild ist eine Szene vom Thementisch Radverkehr zu sehen, das von Verkehrsplaner Andreas Weber (links) moderiert wurde. Foto: Andreas Fink Engagierte und teilweise emotionale Diskussionen bei der Bürgerinformation zum Mobilitätskonzept der Stadt Bad Urach in der Festhalle. Auf dem Bild ist eine Szene vom Thementisch Radverkehr zu sehen, das von Verkehrsplaner Andreas Weber (links) moderiert wurde. Foto: Andreas Fink

